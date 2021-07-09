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«Не лучшее время»: глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России

Иван Юминов

Политика
«Не лучшее время»: глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России
Фото: mfa.gov.ua

НАТО публично говорит, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и альянса, а затем утверждает, что «должен считаться с Россией». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 9 июля.

— С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», — посетовал дипломат.

Украину не стоит обвинять в недостатке реформ, так как она совершила «достаточно» преобразований в оборонной сфере, чтобы соответствовать стандартам НАТО, добавил Кулеба. Киеву необходим честный ответ, когда страна сможет стать членом блока, так как он сделал достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в евроатлантической интеграции, приводит слова главы украинского МИД РИА Новости.

Ранее в НАТО резко отреагировали на запрос президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в альянс. По словам спецпредставителя генсека блока Джеймса Аппатурая, реформы не станут гарантией вступления Киева в него.

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