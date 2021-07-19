«Академик Черский» начал укладку нового участка «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно «Академик Черский» перешло в исключительную экономическую зону Германии, где начнется укладка участка второй нитки «Северного потока — 2», длина которого составит 2,6 километра. Об этом рассказали в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Академик Черский» в ночь с воскресенья, 18 июля, на понедельник, 19 июля, покинул воды Дании, где велось строительство «Северного потока — 2». Однако судно «Фортуна» в настоящее время остается в датских водах.

— Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями, — приводит РИА Новости сообщение оператора.

Президент США Джо Байден 16 июля во время пресс-конференции с Ангелой Меркель признал, что у них есть разногласия по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.