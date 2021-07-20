Госдеп признал неэффективность санкций США против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Санкции Вашингтона не смогли препятствовать строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс во вторник, 20 июля.

— Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по «Северному потоку — 2». В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад, — рассказал он.

Санкции не смогли помешать строительству «Северного потока — 2», приводит слова представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.