СМИ: США попросили Украину не высказываться о вопросах «Северного потока — 2»

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Администрация президента США Джо Байдена попросила украинскую сторону не высказывать свою позицию во время переговоров Вашингтона и Берлина по вопросам «Северного потока – 2». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сообщении говорится, что чиновники из Америки предупредили украинские власти о том, что негативные комментарии со стороны официального Киева в отношении соглашения Германии и Штатов по проекту строительства российского трубопровода могут негативно сказаться на отношениях США и Украины. Кроме того, администрация американского лидера призвала Украину не обсуждать планы ФРГ и Америки с представителями американских СМИ.

Однако высокопоставленный собеседник Politico из администрации президента США опроверг эту информацию и отметил, что ситуация является более сложной, передает РИА Новости.

Накануне СМИ узнали детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2». Его могут оформить в ближайшие дни. По данным агентства, меры против Москвы могут включать в себя санкции в отношении энергетического экспорта. Обе страны планируют увеличить инвестиции в «зеленый фонд» Киева до миллиарда долларов, чтобы помочь переходу страны на более экологичную энергию. ФРГ собирается назначить спецпосланника для поддержки энергопроектов с Украиной.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.