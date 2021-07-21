Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбившая детей в Солнцеве Валерия Башкирова решила посетить храм при СИЗО

Иван Юминов

Происшествия
Сбившая детей в Солнцеве Валерия Башкирова решила посетить храм при СИЗО
Фото: Пресс-служба суда

Студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей в Солнцеве, захотела сходить в храм при СИЗО. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева в среду, 21 июля.

— С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц, — рассказала правозащитница.

Меркачева добавила, что виновница ДТП не думает о смерти. Ее уже навестил психолог, она также планирует сходить в храм, находящийся в здании СИЗО.

Член СПЧ предложил девушке вести дневник или писать рассказы, администрация изолятора пообещала предоставить ей блокнот и ручку.

Также она рассказала, что студентка пока не хочет думать, будет ли она продолжать обучение. Башкирова пока лишь хочет читать книги, приводит слова Меркачевой «МК».

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджета, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП: девушка раскаивается в том, что по ее вине погибли дети.

Читайте также:
ДТПхрамСИЗО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте