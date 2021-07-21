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Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы штатно приземлился в Перми

Юлия Курганова

Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы штатно приземлился в Перми
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пассажирский самолет, который выполнял рейс Москва — Пермь, штатно сел в аэропорту назначения. Об этом в среду, 21 июля, сообщил источник в авиационных кругах.

— Самолет совершил штатную посадку. Причины, почему экипаж подал сигнал тревоги, устанавливаются, — рассказал собеседник корреспонденту ТАСС.

Воздушное судно на несколько минут отстало от запланированного графика.

Вечером 21 июля сообщалось, что пассажирский Airbus A-320 Москва — Пермь подал сигнал тревоги при посадке. По данным сервиса Flightradar24.com, самолет подал сигнал general emergency, когда находился на высоте около 2,2 тысячи метров.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

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