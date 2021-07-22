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Биолог назвал наиболее уязвимые для «дельта»-штамма коронавируса категории людей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Биолог назвал наиболее уязвимые для «дельта»-штамма коронавируса категории людей
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Для людей, перенесших COVID-19 или обладающих иммунитетом к нему после прививки, штамм «дельта» является не более опасным, чем другие варианты коронавируса, чаще всего из-за него умирают люди из групп риска. Об этом рассказал молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.

— Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, не имеющие иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает, — цитирует ученого РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране в июне 2021 года выросла на 13,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По ее словам, это связано с ростом заболеваемости COVID-19, вызванным штаммом «дельта».

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Сообщалось также, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

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