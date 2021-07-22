Один из подозреваемых по делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

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Один из фигурантов дела о коррупции начальника управления ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова находится в коме. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

— Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме, — написал он на своей странице в Instagram.

Также губернатор отметил, что правоохранители предпринимают все необходимые действия для того, чтобы все виновные в коррупции «ответили перед законом».

Алексея Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. На фотографиях с его загородным домом видно, что многие комнаты «золотого дворца» украшены живописью. Также наблюдается изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.

В Москве в рамках дела об организации преступного сообщества задержан заместитель главы Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. 20 июля Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.

Перед оглашением решения суда Сафонов заявил, что не выбирал дизайн «золотого» особняка. Он отметил, что последние пять лет жил особняке, который принадлежит его гражданской жене. По его словам, он заселился в дом с уже готовым дизайном.