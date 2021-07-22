В Бундестаге заявили, что односторонняя поддержка Украины не входит в интересы ФРГ

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Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» осуществится без опасений санкций США, однако принимать как должное тот факт, что ФРГ должна занять агрессирующую позицию против России — нельзя. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

— «Северный поток — 2» будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы, — сказал он.

По его словам, введение экстерриториальных санкций противоречит закону, в связи с этим от них необходимо будет отказаться.

Эрнст добавил, что соглашение Берлина и Вашингтона имеет и положительные стороны. Они распространяются на сферы экологии, на вопросы достижения мира на территории Украины, а также на пункт о помощи Киеву в вопросах энергетического перехода.

Глава комитета уточнил, что он негативно относится к приписываемым России намерениям использовать газ в качестве оружия, потому как подобные действия в прошлом исходили со стороны США, а не РФ.

Так, по мнению политика, односторонняя солидарность с Киевом не соответствует интересам ФРГ. Украине необходимо напоминать о ее обязанности соблюдать соглашения, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.