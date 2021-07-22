Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 90 процентов сотрудников «Магнита» в Москве вакцинировались от COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Почти 90 процентов сотрудников «Магнита» в Москве вакцинировались от COVID-19
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Москве на данный момент 87 процентов сотрудников сети магазинов «Магнит» вакцинировались первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям компании Антон Карпов.

По его словам, в компании активно призывают сотрудников делать прививку от COVID-19.

— Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Карпова.

Во вторник, 20 июля, стало известно, что в Москве будут отстранять от работы сотрудников торговых сетей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестала действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе. С 19 июля также снова начали работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

Читайте также:
коронавирусмагазинвакцина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте