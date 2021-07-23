Киев перечислил требования к Западу из-за газопровода «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Киев должен получить компенсации после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта, — заявила она в эфире телеканала «Украина 24».

По ее мнению, Украине должны гарантировать защиту, а не просто договариваться с ней по вопросам территориальной целостности.

Официальный Киев также ждет от Евросоюза выполнения обязательств по интеграции газовых рынков в соответствии с действующим соглашением об ассоциации.

Стефанишина добавила, что Киев отправил в комиссию ЕС запрос на тему компенсации еще более семи месяцев назад, однако ответа украинская сторона так и не получила.

Вице-премьер выразила надежду, что существующее положение дел все же заставит Евросоюз подумать над предложением о компенсации.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.