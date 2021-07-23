Гитаристу группы «Чайф» может грозить штраф за участие в скандале с сыном Пьехи

Фото: twitter.com/bolodya_B

Адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин рассказал, какое наказание может понести сооснователь и бессменный участник группы «Чайф» Владимир Бегунов. Музыкант от имени футбольного арбитра Вячеслава Безбородова, чья жена напала на семилетнего сына Стаса Пьехи, общался со СМИ и делал заявления, что якобы выгнал жену из дома.

По мнению юриста, своими действиями Бегунов навредил собственной репутации, поиздевался над участниками скандального инцидента и унизил Безбородова.

Жорин с сочувствием отозвался о футбольном арбитре, который стал объектом негатива, свалившегося на него после заявлений о якобы расставании с агрессивной женой.

— Если Безбородов посчитает это целесообразным, иск о защите чести и достоинства он вправе подать и потребовать как опровергнуть недостоверно распространенные сведения, так и возместить нравственные, моральные страдания, причиненные вот этой так называемой шуткой, — приводит слова адвоката Пятый канал.

Жорин отметил, что российское законодательство не предусматривает за подобные вещи тюремный срок, однако штраф гитаристу могут назначить.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова, их сын Петя и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся, в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.

Отец мальчика Стас Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».