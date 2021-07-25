Россия вышла на пятое место в общем медальном зачете Олимпиады в Токио

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По итогам второго дня Олимпийских игр в Токио сборная России поднялась на пятое место в общем медальном зачете.

Во второй день Олимпиады российские спортсмены завоевали пять медалей: одну золотую (стрельба из пневматического пистолета), три серебряных (тхэквондо, фехтование на рапирах, командная стрельба из лука) и одну бронзовую (фехтование на рапирах).

Всего в копилке российской команды семь наград: одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Первое место в неофициальном командном зачете занимает Китай: в активе китайских спортсменов шесть золотых медалей, одна серебряная и четыре бронзовые. Далее следуют Япония, США и Южная Корея.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».