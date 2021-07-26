СМИ: Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с родными из Белоруссии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов, который призвал самолет Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из Белоруссии вместе с семьей. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает «Наша Ніва» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

По предварительным данным, Галегов ушел в отпуск в конце июня, однако в июле не вернулся на работу, несмотря на установленные сроки. В «Белаэронавигации» отметили, что не смогли дозвониться до диспетчера. Однако в компании предполагают, что в настоящее время Галегов живет у тещи.

— Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране, — добавил коллега диспетчера.

По словам других коллег, Галегов также удалил свои аккаунты в социальных сетях. Некоторые предполагают, что диспетчер мог уехать в Грузию, где он вырос.

Самолета Ryanair летел из Афин в Вильнюс в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест. Позднее из-за инцидента против Белоруссии ввели санкции.