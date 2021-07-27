Зоологический музей пригласил на экскурсии выходного дня в августе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова в августе приглашает москвичей и гостей столицы на познавательные экскурсии выходного дня.

Старт последнему летнему месяцу даст прогулка «Король Лев. Правда и вымысел», которая расскажет, как на самом деле обстоят дела в дикой природе африканской саванны, может ли лев подружиться с бородавочником и сурикатом, являются ли львы царями зверей и чем питаются гиены. Повтор экскурсии пройдет 7 августа.

В воскресенье, 8 августа, на мероприятии «Косметические процедуры» его участники узнают, как животные проявляют заботу о себе, есть ли у них мыло и мочалка, шампунь и лосьон.

14 и 28 августа пройдут обзорные экскурсии по музею, где вниманию гостей будут представлены все экспозиционные залы.

В воскресенье, 15 августа, посетители музея приглашаются в путешествие по экспозиции, где они познакомятся с животными Африки. Экскурсия 21 августа «Ядовитые и опасные животные» расскажет об обитателях планеты, которые обзавелись смертельным укусом. А на следующий день, 22 августа, посетители узнают о «Самых-самых».

Завершит цикл экскурсий 29 августа программа «Звери земного шара», во время которой состоится знакомство с самыми знаменитыми и с самыми малозаметными и непопулярными млекопитающими Земли, их разнообразием, повадками и потребностями.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.