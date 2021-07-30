Еврокомиссия начала подготовку к глобальной климатической катастрофе

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В Европейской комиссии разработали инструкцию, в которой указываются рекомендации по подготовке к надвигающейся катастрофе из-за глобального изменения климата. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Reuters.

Руководство обязывает предприятия организовать проверку на прочность новых дорог и объектов энергетики. Соответствующие требованиям безопасности объекты смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

Так, дорожная инфраструктура должна быть готова к засухам, наводнениям и другим стихийным бедствиям. В руководстве указываются конкретные требования, а также оборудование, которое может помочь в борьбе с последствиями изменения климата.

— Определенный уровень так называемой защиты от климата необходим для доступа к финансированию, включая «справедливый переходный фонд» ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными, — говорится в сообщении.

Предприятия также должны будут рассчитать объем выбросов парниковых газов от своих проектов. Подобная мера позволит к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения, пишет Reuters.

До этого генсек ООН Антониу Гутерреш призвал предотвратить последствия глобального изменения климата. По его словам, в 2020 году температура по всей планете оказалась на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена.

Гутерреш отметил, что концентрация углекислого газа побила рекорды и достигла нового максимума, который составил 410,5 миллионной доли. Это на 148 процентов выше, чем в доиндустриальный период.

При этом США и Китай опубликовали совместное заявление, которое посвящено глобальной проблеме изменения климата. Согласно документу, обе страны твердо намерены работать вместе.