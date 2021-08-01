Космонавты провели видеоэкскурсию по модулю МКС «Наука»

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров организовали видеоэкскурсию по модулю «Наука», пристыкованному к Международной космической станции 29 июля.

Как написал Новицкий в Twitter, космонавты приветствуют всех из нового модуля. Запись демонстрирует процедуру перехода в «Науку» и небольшой видеотур по его внутренним помещениям.

Олег Новицкий пообещал в скором времени провести более подробную экскурсию.

Pyotr Dubrov and I welcome everyone from our new module #Nauka!



We will conduct a more detailed tour soon. pic.twitter.com/4J5GoOjzJq — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

«Науку» запустили с космодрома Байконур 21 июля на ракете «Протон-М», после чего модуль восемь дней выходил в зону стыковки с МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований в космосе. На МКС он займет место модуля «Пирс», который запустили в 2001 году и затопили в Тихом океане 26 июля.

29 июля стало известно, что на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС ранее в этот день. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

«Наука» станет первым в российском сегменте станции модулем, который будет заточен под лабораторные исследования и эксперименты. Он также оборудован комплексом по производству кислорода для шести человек, оборудованием для дистанционного зондирования Земли и внешним роботом-манипулятором ERA для приема грузов. Стоимость модуля «Наука» составляет 18 миллиардов рублей.