Птенцы полярных сов появились на свет в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке у белых сов, занесенных в Международную Красную книгу как уязвимый вид, появилось потомство — четверо птенцов. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Естественная популяция этих хищников ежегодно сокращается и в настоящее время насчитывает около 20 тысяч особей.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, брачный сезон у белых, или, как их еще называют, полярных, сов проходит зимой.

— В феврале у пары наших сов начались ухаживания: самец угощал свою подругу лакомствами, летал вокруг, громко хлопая крыльями, и ходил рядом, нахохлившись. Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда. Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу, а также защищал подругу, если чувствовал опасность. В этот важный для них период жизни орнитологи старались не заходить в вольер без надобности, — отметила Акулова.

Потомство для пары стало вторым. В прошлом году пернатые обитатели зарекомендовали себя заботливыми родителями, поэтому орнитологи практически не участвуют в выращивании птенцов. Они лишь контролируют развитие малышей. Первый осмотр ветеринара засвидетельствовал, что все птенцы здоровы.

Пока малыши напоминают родителей лишь отдаленно, так как покрыты детским серым пухом. Вскоре у них начнется линька и уже к зиме появится характерное для полярных сов белое с темными пятнами оперение.

Птенцы питаются той же едой, что и родители, — мышами. Малыши отличаются самостоятельностью и попробуют заглотить добычу, которую находят сами. Однако если рядом пищи не оказывается, совята принимаются громко и настойчиво звать на помощь мать.

Вольер белых сов находится на новой территории Московского зоопарка рядом с жилищем белых медведей. В природе пернатые создают гнезда на холмах и уступах берегов. Их жилище в зоопарке имитирует естественные рельефы. Для них установлены террасы разной высоты. Траву в вольере не косят, чтобы в ней птенцы могли спрятаться от шума и посторонних глаз.

Подросших совят отправят в ведущие российские и зарубежные зоопарки, чтобы помочь в создании резервной популяции краснокнижного вида, сообщает официальный сайт мэра Москвы.