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Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за позиции США

Иван Юминов

Политика
Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за позиции США
/ Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия не планирует отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2» вне зависимости от позиции США. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 2 августа.

— Германия не намерена перекрывать «Северный поток — 2», если (президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили, — отмечает издание.

Берлин при таком сценарии попытается расширить санкции на уровне Евросоюза в отношении Москвы, не вводя их напрямую против газопровода, сообщается на сайте агентства.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

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