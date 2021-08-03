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Диетолог Белоусова назвала запрещенные натощак продукты

Юлия Курганова

Общество
Диетолог Белоусова назвала запрещенные натощак продукты
Фото: Pexels

Диетолог, терапевт Анна Белоусова перечислила продукты, которые запрещено употреблять натощак. Среди них — кофе, соки из цитрусовых, газированные напитки и острые приправы.

Она сообщила, что выпитый натощак кофе снижает аппетит, поэтому его лучше пить после завтрака. Тогда напиток не принесет вреда организму.

Также врач посоветовала исключить употребление острых приправ и соусов натощак, потому что они увеличивают вероятность развития гастрита или язвы. Такие продукты могут встречаться в разнообразных бутербродах: например, с горчицей, хреном или чесночной приправой.

— Тоже взбадривает, помогает проснуться — с одной стороны, с другой — это прямехонькая дорога к гастриту, — пояснила Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, негативно на организм влияет сладкая газированная вода, так как она вызывает икание и отрыжку. При ежедневном употреблении таких напитков натощак тоже возрастает риск развития гастрита или язвы.

По словам врача, нужно правильно пить соки из цитрусовых фруктов. Их необходимо употреблять вместе с полноценным завтраком. При этом сами соки должны быть натуральными, а пить их лучше через соломинку, чтобы избежать возможных проблем с зубами.

Диетолог объяснила корреспонденту «Вечерней Москвы», как правильно похудеть к отпуску. Избавляться от лишнего веса лучше всего заранее, а эффективному похудению поможет изменение пищевых привычек.

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