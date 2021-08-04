Нутрициолог перечислила продукты для правильного питания, которые помогут сэкономить

Многие, несмотря на обилие информации, считают, что правильное питание — это дорого, поэтому переходить на него не нужно. Нутрициолог Ольга Черная на своем YouTube-канале рассказала о недорогих продуктах, которые должны входить в рацион, и несут огромную пользу организму.

— Недорогие виды животного белка, в первую очередь, это яйца: утиные, куриные, гусиные. Во-вторых, это костный бульон — кости на рынке стоят недорого, а бульон богат аминокислотами и минералами. Субпродукты гораздо дешевле, чем цельное мясо. К ним относятся: сердечки, желудочки, сердце, легкое, язык или печень. По содержанию железа, витамина В12 они значительно превосходят мясо. Также к белку относится рыба, можно покупать сельдь или скумбрию, треску, пикшу, морской язык. Телапию и пангасиус мы стараемся не брать, так как это самые грязные виды рыб. Также богаты белком нут, маш, чечевица, и горох.

Специалист рассказывает, что бюджетными продуктами, богатыми жирами, будут яйца, топленое масло, субпродукты, жирный бульон, орехи и масла. Покупая орехи на рынке, можно сэкономить.

— Третья группа — это углеводы. Злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Можно купить рис, киноа, гречку, из овощей — свеклу, морковку, капусту, лук и чеснок. Все эти овощи можно есть и в сыром, и в термически обработанном виде. Зелень можно заготавливать с лета и замораживать. Это же касается и ягод. Если покупать ягоды зимой в супермаркете — это дорого, но если вы позаботитесь об этом с лета, то будет куда дешевле.

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