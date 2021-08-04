Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог перечислила продукты для правильного питания, которые помогут сэкономить

Анна Михалюк

Общество
Нутрициолог перечислила продукты для правильного питания, которые помогут сэкономить

Многие, несмотря на обилие информации, считают, что правильное питание — это дорого, поэтому переходить на него не нужно. Нутрициолог Ольга Черная на своем YouTube-канале рассказала о недорогих продуктах, которые должны входить в рацион, и несут огромную пользу организму.

— Недорогие виды животного белка, в первую очередь, это яйца: утиные, куриные, гусиные. Во-вторых, это костный бульон — кости на рынке стоят недорого, а бульон богат аминокислотами и минералами. Субпродукты гораздо дешевле, чем цельное мясо. К ним относятся: сердечки, желудочки, сердце, легкое, язык или печень. По содержанию железа, витамина В12 они значительно превосходят мясо. Также к белку относится рыба, можно покупать сельдь или скумбрию, треску, пикшу, морской язык. Телапию и пангасиус мы стараемся не брать, так как это самые грязные виды рыб. Также богаты белком нут, маш, чечевица, и горох.

Специалист рассказывает, что бюджетными продуктами, богатыми жирами, будут яйца, топленое масло, субпродукты, жирный бульон, орехи и масла. Покупая орехи на рынке, можно сэкономить.

— Третья группа — это углеводы. Злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Можно купить рис, киноа, гречку, из овощей — свеклу, морковку, капусту, лук и чеснок. Все эти овощи можно есть и в сыром, и в термически обработанном виде. Зелень можно заготавливать с лета и замораживать. Это же касается и ягод. Если покупать ягоды зимой в супермаркете — это дорого, но если вы позаботитесь об этом с лета, то будет куда дешевле.

Ранее диетолог сообщал том, какое блюдо можно съесть ночью, если разыгрался аппетит.

Читайте также:
диетологврачиПравильное питание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте