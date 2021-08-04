«Что-то подмешали»: курившая пассажирка рейса Бодрум — Москва обвинила в происходившем экипаж

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Пассажирка рейса, летевшего из Бодрума в Москву, курившая сигарету на борту самолета, обвинила во всем персонал. Ранее очевидцы сняли на видео курящую даму в бизнес-классе. По словам очевидцев, она выглядела так, будто была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После посадки самолета женщину передали отделу полиции, где на нее составили протокол и отпустили.

После возвращения домой женщина дала интервью, в котором изложила свою версию событий. По словам дамы, после взлета она выпила всего два бокала красного вина, которое разносили по бизнес-классу, а что было дальше, она не помнит, потому что ее, возможно, опоили.

Также пассажирка считает, что взяла в руки сигарету машинально, «чтобы заглушить боль».

— Я не помню, чтобы я закурила... Я могла взять сигарету, потому что запах сигареты снимает боль...Не помню, чтобы я прикуривала, — рассуждает женщина.

В разговоре с журналистами она отметила, что не считает себя виноватой перед другими пассажирами рейса.

— Во-первых, я летела в бизнес-классе. Во-вторых, все пассажиры видели, в каком состоянии меня привезли уже на борт. Я считаю, что люди могли бы извиниться передо мной, — говорит дама рейса Бодрум — Москва.

Видео: Telergam-канал Life shot

Помимо этого, курившая женщина сообщила, что ей обидно за то, что другие пассажиры бизнес-класса снимали ее на видео.

В конце интервью дама обвинила во всем произошедшем бортпроводников.

— Мне кажется, что-то стюард мне примешал. Потому что у меня была потеря сознания, — заключила она.

Пассажирка бизнес-класса закурила в салоне самолета. Борт летел из турецкого Бодрума в Москву.

— Женщина очень хорошо отдохнула на рейсе Бодрум — Москва. Если вы думали, что курить в самолете строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать, — подписал видеоролик автор публикации.

Женщине может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Если из-за нее придется прервать полет, сумма штрафа увеличится в разы.