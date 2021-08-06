Провода камер наблюдения оказались обрезанными в ИВС, откуда сбежали заключенные

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Провода камер видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пять человек, оказались обрезанными. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва — новостная».

На кадрах можно разглядеть трубу, уходящую вверх здания ИВС, а также камеру с перерезанными проводами.

ВИДЕО: Telegram / Москва — новостная

СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре по делу о побеге пятерых заключенных. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек.

Руководство ГУ МВД России по Московской области назначило проведение служебной проверки по данному факту.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.