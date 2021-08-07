Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Певица МакSим полностью пришла в себя после медикаментозной комы

Илья Ашуров

Общество
Певица МакSим полностью пришла в себя после медикаментозной комы
Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя после того, как ее вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщили в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».

— Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. Также певица общается с родителями и детьми, — говорится в сообщении.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская прокомментировала информацию о том, что перенесшая тяжелую болезнь МакSим больше не сможет петь. По ее словам, это не соответствует действительности.

— О прогнозах не могу сказать, но легкие восстанавливаются, — заявила Богушевская.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем придерживается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однако это не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.

Читайте также:
МакSимпребывание в комеболезнь певицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте