Певица МакSим полностью пришла в себя после медикаментозной комы

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя после того, как ее вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщили в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».

— Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. Также певица общается с родителями и детьми, — говорится в сообщении.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская прокомментировала информацию о том, что перенесшая тяжелую болезнь МакSим больше не сможет петь. По ее словам, это не соответствует действительности.

— О прогнозах не могу сказать, но легкие восстанавливаются, — заявила Богушевская.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем придерживается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однако это не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.