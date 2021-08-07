Сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпиады в Токио

Фото: Twitter / Olympic_Russia

Три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевала сборная России в предпоследний день Олимпийских игр в Токио.

Золотые медали

Мария Ласицкене принесла России золото в прыжках в высоту. Прыгунья завоевала первое место благодаря удачной попытке на 2,04 метра. На втором месте расположилась австралийка Никола Макдермотт — 2,02, а украинка Ярослава Магучих взяла бронзу — 2,00.

Синхронистки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар по итогам выступлений набрали 196,0979 балла и получили золотые медали. Второе место заняли спортсменки из Китая, в их активе 193,5310 балла. На третьем месте украинские синхронистки с результатом 190,3018 балла.

Фото: Twitter / @Olympic

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал лучшим в весовой категории до 97 килограммов. В финале он оказался сильнее американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Бронзу получили кубинец Рейнерис Салас Перес, а также итальянец Абраам Коньедо.

Серебро

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников взяли серебро турнира по пляжному волейболу. Они уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму со счетом 17:21, 18:21.

Красильников и Стояновский стали первыми российскими олимпийскими медалистами в пляжном волейболе, который входит в программу Игр с 1996 года.

Мужская сборная России по волейболу взяла серебро на Играх в Токио. В финальном матче спортсмены уступили Франции со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

Скандал с гимнасткой Диной Авериной

Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Таким образом, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен.

Фото: Сандурская Софья / АГН Москва

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

В связи с решением судей глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о формировании запроса по поводу судейства и направлении его руководству Международной федерации гимнастики (FIG). По его словам, комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Бронзовая медаль

Единственную бронзу взял Гаджимурад Рашидов в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. В поединке за третье место он встретился с венгерским борцом Исмаилом Мусукаевым и одержал победу со счетом 5:0.

Общее число наград России

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа.