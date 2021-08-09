Движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» Сокольнической линии возобновили

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Россия, Москва, метро Юго-Западная Карта всех событий

Возобновили работу две станции Сокольнической линии столичного метро — «Университет» и «Юго-Западная». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Указанные остановочные пункты будут работать в обычном режиме. При этом расположенная между ними станция «Проспект Вернадского» все еще остается закрытой. На ней продолжаются строительные работы по возведению перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), которые планируют завершить к 23 августа.

Фото: mos.ru

О строительстве пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий столичного метро 17 июля рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность юго-западного участка БКЛ составит 7,7 километра. Здесь разместятся четыре станции, они позволят разгрузить южные отрезки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий на 15–18 процентов.

На юго-западном участке БКЛ разместятся четыре станции, его общая протяженность превысит семь километров. Среди прочего новая транспортная артерия позволит снизить нагрузку на Замоскворецкую, Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии столичного метро, сообщается на сайте мэра.