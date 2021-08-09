Что грозит водителю на спорткаре, который врезался в легковушку на Тверской улице в Москве

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В центре столицы спортивный автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате ДТП два человека пострадали, одного из них доставили в больницу. Что грозит виновнику аварии и на чью сторону встанет суд, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала юрист Наталья Лунева.

Напомним, в ГИБДД по городу заявили, что водитель спорткара не рассчитал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутным автомобилем. В результате столкновения он выехал сначала на встречную полосу, затем на тротуар и в конечном итоге врезался в бетонное ограждение.

— На данный момент уголовная ответственность наступает только за причинение тяжкого вреда здоровью и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, это без отягчающих обстоятельств. При средней тяжести причиненного вреда пострадавшему водитель будет привлечен к административной ответственности и штрафу в размере от 10 000 до 25 000 рублей или лишению права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — рассказала Лунева.

По мнению юриста, при легком вреде здоровью виновного в ДТП привлекут к ответственности только в рамках КоАП.

Она отметила, что судебная практика последних месяцев показывает, что суд, как правило, стоит на стороне пострадавшего.

— Например, дело Эдварда Била, устроившего ДТП на Смоленской площади. Тогда в отношении Била возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Также дело Валерии Башкировой, сбившей на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Изначально в отношении Башкировой было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которое в дальнейшем переквалифицировали на более тяжкую статью — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

На минувшей неделе в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли.

Несмотря на количество, можно сказать, что ДТП стало меньше по сравнению позапрошлой неделей — с 26 июля по 1 августа. Тогда произошло 137 случаев аварий. Число пострадавших составило 159 человек, еще три погибло.