Трое россиян погибли из-за наводнения в Германии

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Жертвами наводнения в Германии стали 164 человека. Из них трое — россияне. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в генконсульстве России.

— При потопе в Германии погибли трое россиян — мужчина и две женщины, их родным оказывается необходимая помощь, — цитирует сообщение Telegram-канал РИА Новости.

В результате сильных осадков из берегов вышли притоки реки Рейн. Из-за наводнения около 749 человек числятся пропавшими без вести. Среди жертв 117 человек погибло в округе Арвайлер. От ливней пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония.

При этом 16 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ввела режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнений. Во время крупных происшествий в ФРГ военные, как правило, помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, а также развозят воду и продукты.

В конце июля Еврокомиссия начала подготовку к глобальной климатической катастрофе. Дорожная инфраструктура должна быть готова к засухам, наводнениям и другим стихийным бедствиям. Они связаны с изменениями климата.