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Стало известно имя сдавшегося полиции участника побега из истринского ИВС

Илья Ашуров

Происшествия
Стало известно имя сдавшегося полиции участника побега из истринского ИВС
Фото: МВД

Добровольно сдавшимся участником побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре оказался Николай Тетеря. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Таким образом, в настоящее время задержаны трое из пяти беглецов. Помимо Тетери, задержанными оказались Денис Грозаву и Иван Цуркану. Полиция обнаружила их на съемной квартире в Подольске 11 августа.

Стало известно имя сдавшегося полиции участника побега из истринского ИВСНиколай Тетеря

Массовый побег из ИВС произошел 6 августа ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

Сообщить информацию можно по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06.

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