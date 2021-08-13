Украинский депутат назвал условие для остановки строительства «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может только серьезный конфликт между Германией и США. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, протестующие против строительства газопровода украинские власти могут надеяться лишь на то, что США «вдрызг поругаются» с Германией. При этом подобный шаг американской стороны будет восприниматься как «пиратство», так как строительство указанного объекта их напрямую не затрагивает.

— Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем, — сказал парламнтарий в эфире телеканала NewsOne.

Волошин добавил, что реализация подобного сценария Вашингтоном может привести к глобальному международному конфликту.

В среду, 11 августа, немецкая энергетическая компания Uniper отметила, что риски задержки или незавершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» снизились после заключения сделки по проекту между США и Германией.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».