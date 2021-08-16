«Тренерское решение»: Дасаев оценил отсутствие Соболева в списке сборной России

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Нападающего «Спартака» Александра Соболева не взяли в сборную России, так как он в настоящее время является не тем игроком, который нужен национальной команде. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев.

Нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева не включили в список футболистов сборной России на часть матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре из-за их низких спортивных показателей.

Дасаев отметил, что могут быть разные причины, по которым главный тренер российской команды Валерий Карпин не взял Соболева в сборную.

— Отсутствие Соболева в списке сборной — тренерское решение. Да, можно было и брать его, но, видать, главный тренер увидел в нем не того игрока, который нужен на данный момент и который готов для сборной, — отметил Дасаев в беседе с корреспондентом Sport24.

По его словам, Соболев еще может появиться в российской команде позже.

10 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с Артемом Дзюбой. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду, вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.