«Талибан»* пообещал не нападать на американских военных в Афганистане

Фото: U.S. Department of State / Ronny Przysucha

Армия США должна покинуть Афганистан до 11 сентября, талибы* не намерены их атаковать. Об этом заявил представитель движения Сухейл Шахин во вторник, 17 августа.

— Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали, — приводит слова Шахина Sky News.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.