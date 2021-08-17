Сотни афганцев пытаются попасть в аэропорт Кабула из-за ситуации с талибами*

Фото: EPA/ТАСС

Тысячи афганцев находятся около ворот аэропорта Кабула, часть из них пытается попасть внутрь через высокий забор. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 августа.

По перелезающим людям стреляют американские военные и талибы*. Все наземные пограничные переходы также находятся под контролем «Талибана»*, отмечается на сайте агентства.

Видео: Telegram / РИА Новости

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.