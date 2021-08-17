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«Не ожидали»: в НАТО оценили ситуацию в Афганистане после перехода власти к талибам*

Иван Юминов

В мире
«Не ожидали»: в НАТО оценили ситуацию в Афганистане после перехода власти к талибам*
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО не рассчитывало, что политическая система Афганистана обрушится столь стремительно. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 17 августа.

— Ситуация в Афганистане сложная и непредсказуемая, вызывает глубокое сожаление… Мы не ожидали, что она так быстро обрушится в политическом плане и в плане безопасности, — приводит слова Столтенберга NRK.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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