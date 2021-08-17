Лавров назвал наивной попытку заставить Афганистан жить по западным канонам
Афганцев нельзя заставить жить по западным канонам, это очередная попытка США навязать ценности остальному миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 августа.
— В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны, — рассказал дипломат.
Афганистану контрпродуктивно навязывать другие формы государственного правления, но американцы попытались сделать там то, «что они называли демократией», добавил Лавров. «Телодвижения Запада» будут продолжаться, но он теряет гегемонию, а из его рук ускользают нити управления миром, подчеркнул министр.
При этом дипломат уточнил, что талибы* готовы обсуждать правительство, в котором будут и другие афганские представители. Москва поддерживает призывы к началу всеобъемлющего диалога в стране, приводит слова Лаврова РИА Новости.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.