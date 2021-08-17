Лавров назвал наивной попытку заставить Афганистан жить по западным канонам

Фото: МИД РФ

Афганцев нельзя заставить жить по западным канонам, это очередная попытка США навязать ценности остальному миру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 августа.

— В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны, — рассказал дипломат.

Афганистану контрпродуктивно навязывать другие формы государственного правления, но американцы попытались сделать там то, «что они называли демократией», добавил Лавров. «Телодвижения Запада» будут продолжаться, но он теряет гегемонию, а из его рук ускользают нити управления миром, подчеркнул министр.

При этом дипломат уточнил, что талибы* готовы обсуждать правительство, в котором будут и другие афганские представители. Москва поддерживает призывы к началу всеобъемлющего диалога в стране, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.