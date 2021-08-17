Бывший вице-президент Афганистана объявил себя главой государства

Амрулла Салех (справа) / Фото: Twitter/AmrullahSaleh2

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что стал исполняющим обязанности руководителя страны.

— Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности, — рассказал политик.

Также Салех призвал в Twitter присоединиться к сопротивлению «Талибану»* и добавил, что не покорится боевикам «ни при каких обстоятельствах».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.