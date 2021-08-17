Десять тысяч бойцов направились в провинцию Афганистана для борьбы с талибами*

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Десять тысяч бойцов афганской армии и вооруженные отряды генерала Абдул-Рашида Дустума отправились в провинцию Панджшер для борьбы против «Талибана»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник в Кабуле во вторник, 17 августа.

— Десять тысяч бойцов — силы генерала Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием — направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил, — приводит слова собеседника сайт агентства.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.