«Талибан»* пообещал прекратить производство наркотиков в Афганистане

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Движение «Талибан»* будет бороться с производством наркотиков в Афганистане. Об этом заявил его официальный представитель Забихулла Муджахид во вторник, 17 августа.

— Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков, — приводит слова Муджахида ТАСС.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.