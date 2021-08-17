Евросоюз признал, что «Талибан»* выиграл войну в Афганистане

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Евросоюз (ЕС) признал, что «Талибан»* выиграл войну в Афганистане, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 17 августа.

— «Талибан»* выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана»*, — рассказал дипломат.

Приоритетной задачей ЕС в Афганистане, по его словам, является эвакуация персонала и афганцев, работавших со странами ЕС. Кроме того, альянс поддержит страны в регионе, которые столкнутся с нестабильностью, потоками мигрантов, а также наркотрафиком, добавил Боррель.

Брюссель готов предоставить Афганистану гуманитарную помощь без предварительных условий, приводит слова дипломата Reuters.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.