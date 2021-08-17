Белый дом сообщил, что Байден берет ответственность за каждый шаг в Афганистане

Фото: Twitter / WhiteHouse

Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с выводом войск из Афганистана. Об этом заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 17 августа.

— Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана, — рассказал он.

Салливан добавил, что он также несет ответственность, как и госсекретарь, представители Пентагона, а также члены разведывательного сообщества. Кроме того, ответственность несут и другие стороны, которые принимали решения, приведшие к данной ситуации, приводит слова советника CNN.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.