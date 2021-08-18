Трамп сопоставил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России

Фото: Whitehouse

Годовой расход США на операции в Афганистане сопоставим с военным бюджетом России. Об этом рассказал бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, власти США каждый год тратили на свое присутствие в Афганистане 42 миллиарда долларов. При этом ежегодные расходы РФ на оборону составляют 50 миллиардов долларов.

— Подумайте, 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда, — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что американская сторона не получила ничего взамен, несмотря на многолетние финансовые вложения в Афганистан, сообщает издание Fox News.

15 августа США заморозили на миллиарды долларов резервы правительства Афганистана, находящиеся в американских банках. Решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен, сотрудниками управления по контролю за иностранными активами, а также представителями Госдепа.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.