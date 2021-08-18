Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане

Фото: МИД РФ

Россию шокирует реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане после прихода к власти талибов*. Об этом в среду, 18 августа, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что с ужасом смотрит на заявления, которые делают в настоящее время лидеры разных стран по поводу ситуации в Афганистане.

— Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, — запевка хорошая, действительно так, — и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв десять беженцев из Афганистана, — добавила Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что ее шокирует не только гуманитарный кризис в Афганистане, но и реакция «демократического мира» на положение дел в стране, сообщает ФАН.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.