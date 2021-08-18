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Московский зоопарк временно закрылся из-за предупреждений о непогоде

Илья Ашуров

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Московский зоопарк временно закрылся из-за предупреждений о непогоде
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Руководство Московского зоопарка объявило о временном закрытии учреждения в связи с ожидающейся в столице непогодой во второй половине дня 18 августа. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице зоопарка в соцсети Instagram.

— Ради вашей безопасности зоопарк сегодня временно закрыл продажу билетов. Также все мы просим всех посетителей покинуть территорию зоопарка до 16:00. Новости по открытию сообщим дополнительно, — говорится в сообщении.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter также предупредил москвичей о неблагоприятной погоде и попросил жителей города быть осторожными.

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