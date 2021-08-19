Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан

Фото: Администрация президента РФ

Предпосылок для ввода российской армии в Афганистан нет, Москва сделает акцент на дипломатических усилиях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) страны Николай Патрушев в четверг, 19 августа.

— Предпосылок для этого нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем, — рассказал чиновник.

Для этих целей, в частности, есть московский формат консультаций по Афганистану, добавил Патрушев. Также большое значение Россия отводит роли ООН в международных усилиях по урегулированию в Афганистане, уточнил секретарь СБ.

Москва готова налаживать диалог с силами, которые будут опираться на волю афганского народа, а также работать над его превращением в нормально функционирующее и благополучное государство, приводит слова Патрушева газета «Известия».

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.