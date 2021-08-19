Противники талибов* призвали Запад помочь им оружием

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которую не смогло взять под контроль радикальное движение «Талибан»*, призвали западные страны прислать им оружие, сообщил их лидер Ахмад Масуд в четверг, 19 августа. Его заявление опубликовано в газете Washington Post.

Масуд подчеркнул, что США и другие союзники с выводом военных из Афганистана «покинули поле битвы». При этом американская сторона и другие западные страны могут стать «великим арсеналом демократии». Для этого необходимо вступиться за участников сопротивления перед конгрессом и администрацией президента США Джо Байдена и правительствами других стран.

Масуд уточнил, что в настоящее время в Панджшер с оружием и техникой направляются афганцы, которые откликнулись на его призыв к сопротивлению.

— Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет, — отметил Масуд.

Он добавил, что бойцам для сопротивления нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения.

Газета Washington Post называет Масуда лидером Фронта сопротивления Афганистана. Он является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда.

До этого сообщалось, что десять тысяч бойцов афганской армии и вооруженные отряды генерала Абдул-Рашида Дустума отправились в провинцию Панджшер для борьбы против «Талибана»*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.