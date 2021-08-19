Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бесплатный показ фильмов стартует в Летнем кинотеатре на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Бесплатный показ фильмов стартует в Летнем кинотеатре на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны с 20 августа приглашает посетителей заглянуть в Летний кинотеатр-лекторий. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь бесплатно можно будет посмотреть фильмы российского и зарубежного производства, а также мультфильмы.

Зрители увидят мультфильмы из коллекции киностудии «Союзмультфильм», зарубежное и российское кино: «Джон Уик — 3», «Зеленая книга», «Достать ножи», «Еще по одной», «Стрельцов», «Рыцари справедливости», «Серебряные коньки».

Летний кинотеатр-лекторий открыт до 26 сентября.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Музей транспорта на ВДНХ в свою очередь в рамках выставки «Мечта Москвича» представляет временную экспозицию «Детройт на болоте». Перед посетителями развернется рассказ о строительстве и первых годах работы завода КИМ. Гости музея окажутся в самом начале истории легендарного завода, который впоследствии будет выпускать первый массовый легковой автомобиль «Москвич», продававшийся в СССР для индивидуального использования.

Читайте также:
кинотеатрВДНХкинофильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте