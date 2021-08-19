Бесплатный показ фильмов стартует в Летнем кинотеатре на ВДНХ
Главная выставка страны с 20 августа приглашает посетителей заглянуть в Летний кинотеатр-лекторий. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь бесплатно можно будет посмотреть фильмы российского и зарубежного производства, а также мультфильмы.
Зрители увидят мультфильмы из коллекции киностудии «Союзмультфильм», зарубежное и российское кино: «Джон Уик — 3», «Зеленая книга», «Достать ножи», «Еще по одной», «Стрельцов», «Рыцари справедливости», «Серебряные коньки».
Летний кинотеатр-лекторий открыт до 26 сентября.
Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.
Музей транспорта на ВДНХ в свою очередь в рамках выставки «Мечта Москвича» представляет временную экспозицию «Детройт на болоте». Перед посетителями развернется рассказ о строительстве и первых годах работы завода КИМ. Гости музея окажутся в самом начале истории легендарного завода, который впоследствии будет выпускать первый массовый легковой автомобиль «Москвич», продававшийся в СССР для индивидуального использования.