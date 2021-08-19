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Эпидемиолог объяснил, что спасет от COVID-19 россиян, которым нельзя вакцинироваться

Юлия Евграфова

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Общество
Эпидемиолог объяснил, что спасет от COVID-19 россиян, которым нельзя вакцинироваться
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Россиян, которым нельзя делать прививку от коронавируса по медицинским показаниям, защитит коллективный иммунитет. Но для этого крайне важно продолжать масштабную вакцинацию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— К сожалению, в обществе существует процент людей, которые не могут быть привиты из-за хронических заболеваний и аллергии на компоненты вакцины. На их защиту и направлено действие коллективного иммунитета, создаваемое вакцинами, — сказал он.

Кроме того, Шунков призвал продолжать разработку лекарств от COVID-19.

— Они позволят сократить период болезни, облегчить симптомы. Но только вакцинопрофилактика способна остановить заболеваемость в принципе. Разрабатывать лекарства параллельно с новыми иммунобиологическими препаратами сейчас, конечно, необходимо. Важно и то, и то, — сказал специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему до сих пор нет лекарств от коронавируса. По словам специалистов, работы в этом направлении ведутся. Но на создание лекарств нужно больше времени, чем на разработку вакцин. Если вирус станет сезонным, работы над созданием препаратов от COVID-19 прекратятся, уточнили в Роспотребнадзоре.

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