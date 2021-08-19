«Талибан»* начал искать афганцев, которые сотрудничали с НАТО и США

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Джелалабад - административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана / Фото: EPA/ТАСС

Движение «Талибан»* активизировало поиск афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО в стране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН в четверг, 19 августа.

Экспертная оценка ситуации, как отмечается, составлена Норвежским центром глобального анализа. Талибы*, согласно документу, обходят дома и арестовывают или грозят убить членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами.

В перечень талибов* вошли многие из тех, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула, отмечается на сайте газеты.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.