«Талибан»* начал искать афганцев, которые сотрудничали с НАТО и США
Движение «Талибан»* активизировало поиск афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО в стране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН в четверг, 19 августа.
Экспертная оценка ситуации, как отмечается, составлена Норвежским центром глобального анализа. Талибы*, согласно документу, обходят дома и арестовывают или грозят убить членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами.
В перечень талибов* вошли многие из тех, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула, отмечается на сайте газеты.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.