Дипломаты США предупреждали Госдеп о риске скорого прихода талибов* к власти

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Сотрудники посольства США в Кабуле предупреждали Госдеп, что правительство Афганистана может вскоре пасть после ухода американских войск из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

13 июля, как отмечается, 23 сотрудника посольства отправили госсекретарю Энтони Блинкену и руководителю Бюро политического планирования Госдепа Сальману Ахмеду телеграмму, в которой они предупредили о быстром наступлении движения «Талибан»*.

Блинкен ознакомился с этим документом, утверждают собеседники издания. Дипломаты советовали Вашингтону немедленно начать сбор данных и регистрацию возможных соискателей специальных иммиграционных виз из числа сотрудничавших с армией США афганцев.

Также в телеграмме они рекомендовали запустить эвакуационные рейсы из страны не позднее 1 августа, отмечается на сайте газеты.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.