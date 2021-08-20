Блинкен заявил, что США продолжают противодействовать «Северному потоку — 2»

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Решение о новых санкциях США по «Северному потоку — 2» было принято, так как оно согласуется с политикой противодействия проекту. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что всего в санкционный список входят семь человек и 16 судов. По его словам, в настоящее время американская сторона продолжает сотрудничать со своими партнерами для противодействия проекту РФ.

— Администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток — 2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США направляют свои действия на защиту от «вредоносной деятельности России», пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с российскими энергетическими проектами, в том числе газопроводом «Северный поток — 2». Письмо американского лидера было опубликовано в пятницу, 20 августа, Белым домом.

Данное решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В указе акцентируется внимание на проектах российских трубопроводов, так как они якобы расширяют влияние РФ на европейские ресурсы. При этом окончательное решение о санкциях из-за «Северного потока — 2» примут госсекретарь совместно с главой Минфина США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».